كازاخستان تعتزم تعليق الرحلات الجوية إلى إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

تعتزم كازاخستان تعليق رحلاتها الجوية إلى إيران اعتباراً من أول مارس(آذار) المقبل، إلى جانب الحد من الرحلات المتجهة إلى كوريا الجنوبية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، وفق ما ذكره اليوم الأربعاء رئيس الجهاز الحكومي لمكافحة الأوبئة، زاندربك بيكشين. وقال بيكشين في مؤتمر صحافي إنه "بدءاً من أول مارس، سينخفض عدد الرحلات الجوية إلى كوريا الجنوبية من 9 إلى 3 رحلات أسبوعياً"، وتابع "من المخطط أيضاً تعليق الرحلات الجوية بين جمهورية كازاخستان وإيران اعتباراً من ذلك التاريخ". وأوضح المسؤول الحكومي أن حوالي 170 مواطناً كازاخياً يوجدون حالياً في الجمهورية الإسلامية، وسينبغي إعادتهم إلى أرض الوطن قبل يوم الأحد المقبل، ولم تسجل كازاخستان بعد أي حالة إصابة بفيروس كورونا، الذي ظهر أولاً في مدينة ووهان بوسط الصين. وصنفت وزارة الصحة الكازاخية في 3 فئات البلدان التي سجلت حالات إصابة بالفيروس، وتضم الفئة الأولى البر الرئيسي للصين وكوريا الجنوبية واليابان وإيران وإيطاليا وهونغ كونغ وماكاو (منطقتان تحظيان بحكم ذاتي وتتبعان للصين) وتايوان.، وأما الفئة الثانية، تشمل سنغافورة وتايلاند وماليزيا وأستراليا، والثالثة فيتنام والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والإمارات وبريطانيا. وسيتم وضع الكازاخيين العائدين من دول الفئة الأولى والثانية (باستثناء البر الرئيسي للصين) في الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً، وسيجرى إيداع العائدين من البر الرئيسي للصين في مستشفيات لقضاء فترة الحجر الصحي. وإلى جانب إيران وكوريا الجنوبية، قال بيكشين إن "الحكومة تدرس الحد من الرحلات الجوية إلى دول أخرى، خاصة اليابان، حيث توجد حالياً رحلتان في الأسبوع". وأعلنت السلطات الصينية اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد بواقع 52 حالة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي إلى ألفين و715 شخصاً، وسجلت لجنة الصحة الوطنية في أحدث تقاريرها 406 حالات إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 78 ألفاً و64 حالة.

