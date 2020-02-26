مقتل ارهابيين اثنين في غرب تونس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم الأربعاء مقتل عنصرين ارهابيين إثر عملية عسكرية في جبال القصرين، غرب تونس، أمس واليوم. وقتلت قوات مشتركة بين الحرس الوطني والجيش أمس الثلاثاء إرهابياً في اشتباكات مع مجموعة مسلحة. وفي وقت لاحق صباح اليوم أفادت وزارة الدفاع بمقتل إرهابي ثانٍ. وجاءت العملية العسكرية بعد كشف ثلاثة مخيمات لمسلحين في جبال القصرين في أقل من أسبوعين فيعمليات تمشيط. ويتحصن مسلحون في الجبال التي شنوا منها هجمات وكمائن ضد دوريات للجيش منذ تصاعد مكافحة الإرهاب بعد 2011.

