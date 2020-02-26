أشرف غني يؤجل تنصيبه رئيساً لأفغانستان إلى 9 مارس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020
قال القصر الرئاسي الأفغاني اليوم الأربعاء، إن أشرف غني أجّل مراسم تنصيبه رئيساً لأفغانستان إلى 9 مارس (آذار) المقبل، وسط نزاع مرير مع منافسه الرئيسي في الانتخابات. وأضاف البيان أن غني، بعد مشاورات مع شخصيات سياسية من مختلف أنحاء البلاد وشركاء دوليين رأى أن تأجيل الانتخابات "أمر مفيد". وأعلنت لجنة الانتخابات في الأسبوع الماضي غني، فائزاً في الانتخابات التي نُظمت في سبتمبر (أيلول) الماضي، بولاية ثانية. ولم يقبل منافسه الرئيسي، عبد الله عبد الله النتائج، وأعلن فوزه قائلاً إنه سيشكل حكومته. ومنذ ذلك الحين، عين عبد الله حكاماً جدداً لعدد من الأقاليم، في خطوات وصفها متحدث باسم غني بـ"غير دستورية". وكان من المقرر تنصيب غني غداً الخميس.
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