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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيسي يتقدم المشيعين في جنازة مبارك العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020
تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في منطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير بالقاهرة الجديدة. وشارك في الجنازة العسكرية، رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب علي عبد العال، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، وقادة الأفرع الرئيسية، وكبار قادة القوات المسلحة، وعدد من الوزراء، وكبار رجال الدولة، ووزراء عملوا مع الراحل في عهده وعدد من المسؤولين العرب والأجانب. وأطلقت المدفعية العسكرية 21 طلقة تحية عسكرية للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك. وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعزاء لأسرة الرئيس الأسبق مبارك. وأعلنت أسرة الرئيس المصري الراحل أن تلقي العزاء يبدأ مساء الجمعة المقبل في مسجد المشير طنطاوي شرق القاهرة.
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