العاهل السعودي يستقبل الرئيس الموريتاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الرياض، اليوم الاربعاء، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس اليوم، أن المباحثات استعرضت العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، خاصةً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إضافةً إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة. وكان العاهل السعودي استقبل الرئيس الموريتاني لدى وصوله، وأقام مأدبة غداء تكريماً له. وتعد زيارة الرئيس الموريتاني إلى السعودية الأولى له منذ توليه السلطة في أغسطس (آب) الماضي.

