روحاني: لا يجب أن يتحول كورونا إلى سلاح بيد أعدائنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه لا وجود لقرار بفرض حجر صحي على أي منطقة أو مدينة في إيران، داعياً مواطنيه إلى تجاهل الشائعات. وفي اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، قال روحاني: "لا يجب أن يتحول فيروس كورونا إلى سلاح بيد أعدائنا لتعطيل العمل والإنتاج في البلاد". ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عنه "ما أريد تأكيده، أنه لا يجب أن يتحول فيروس كورونا إلى سلاح بيد أعدائنا، إذ أن الأمريكيين وأعداءنا الآخرين سعوا دوماً من خلال العقوبات ودعاياتهم السلبية إلى وقف عجلة الإنتاج والأنشطة الاقتصادية في البلاد، وجعل شعبنا يعيش في معاناة". وقال: "تحدث أحد كبار المسؤولين الأمريكيين عن فيروس كورونا في إيران. إنهم هم أنفسهم في صراع مع كورونا، وفي أمريكا نفسها مات 16 ألف شخص بسبب الانفلونزا ولا يتحدثون بشيء عنه". وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 139 شخصاً، توفي منهم 19.

