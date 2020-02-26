شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت: السجن 3 أعوام لداعية أساء للإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020 ألغت محكمة استئناف كويتية، الثلاثاء، حكم محكمة الجنايات القاضي ببراءة "داعية" إسلامي كويتي. وقضت محكمة الاستئناف بسجنه 3 أعوام مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بالإساءة للإمارات عبر تويتر، حسب ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأربعاء. واسندت النيابة العامة الكويتية، إلى "الداعية" تهماً تتعلق بجرائم أمن الدولة، وطالبت بتطبيق القانون عليه للمخالفة القانونية التي ارتكبها.





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