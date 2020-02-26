أمراء الأسرة الحاكمة في السعودية ينعون الأمير طلال بن سعود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

متابعات_السعودية نيوز

نعى أمراء من الأسرة الحاكمة في السعودية، وأصدقاء للأمير السعودي طلال بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، الابن الحادي والعشرين لثاني ملوك السعودية عن عمر 68 عاما.



وقال الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، في تغريدة له بتويتر، انتقل لرحمة الله صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، عصر اليوم الأربعاء" .. مؤكداً أنه عرف عن الراحل التواضع والكرم ولين الجانب ومكارم الأخلاق .

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واضاف "وقد اجتمع المجتمع على حبه وتقديره، عظم الله أجر خادم الحرمين الشريفين حيث كان من خاصته حفظه الله والعائلة المالكة وذويه ومحبيه".

بدوره قال الأمير فهد بن مشعل بن سعود، في تغريدة عبر تويتر "رحم الله العم طلال بن سعود بن عبدالعزيز رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ، الدعاء والعزاء لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وأبناء وبنات الفقيد وكل أهله ومحبيه ، إنا لله وإنا اليه راجعون".

كما نعى الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، الأمير الراحل طلال قائلا ”اللهم اغفر لعبدك طلال بن سعود بن عبدالعزيز وارحمه وأسكنه فسيح جناتك إنا لله وإنا إليه راجعون“.