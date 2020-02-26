- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الجزائري يصل إلى السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
وصل الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية .
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الوزير المرافق، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير المملكة لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، وسفير الجزائر لدى المملكة أحمد عبدالصدوق، ومندوب عن المراسم الملكية.
وتعتبر السعودية أول دولة عربية يزورها تبون منذ توليه الرئاسة في الجزائر .
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الجزائري يصل إلى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.