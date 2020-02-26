تهاوي الريال الإيراني تحت تهديد كورونا للصادرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

بلغ الريال الإيراني أضعف مستوياته في عام مقابل الدولار اليوم الأربعاء، ودفعت زيادة حادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، إلى غلق أغلب حدود البلاد، ما يهدد الصادرات غير النفطية التي تشكل شريان الحياة الرئيسي لاقتصادها. وحسب موقع بونباست.كوم لأسعار الصرف الذي يتابع السوق الحرة، عُرض اليوم الدولار عند مستوى مرتفع بـ 158.5 ألف ريال، بينما يبلغ سعره الرسمي 42 ألف ريال، ما يعني تراجعاً بـ 10% للعملة الإيرانية في أسبوع. ارتفع عدد الوفيات في إيران بفيروس كورونا إلى 19، أعلى رقم خارج الصين، ما دفع عدة دول لوقف الرحلات الجوية وأغلب جيرانها إلى إغلاق الحدود معها. ويقوض الضغط المتزايد الناجم عن عقوبات أمريكية بالفعل صناعة النفط في إيران، ويقلص صادراتها من الخام. وربما يفضي تراجع العملة إلى تفاقم التضخم، والإضرار بالاستهلاك المحلي، بينما قد يتسبب هبوط الصادرات في ارتفاع أكبر للبطالة، التي يتوقع بعض المحللين تجاوزها 20% هذا العام.

