لقاء بين المبعوث القطري في غزة وجنرال إسرائيلي في القدس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

التقى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الجنرال الإسرائيلي كميل أبوركن، أمس الثلاثاء في القدس، بالمبعوث القطري محمد العمادي، ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف. ويأتي ذلك بعد أسابيع من زيارة رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي للدوحة، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين، حسب ما ذكر موقع "i24news" اليوم الأربعاء. وناقش الاجتماع جولة التصعيد الأخيرة بين إسرائيل والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وسبل إعادة الهدوء إلى جنوب إسرائيل، ونقل المبعوث القطري ومبعوث الأمم المتحدة الرسائل المُتبادلة بين إسرائيل وحماس. وناقش الاجتماع جولة التصعيد الأخيرة بين إسرائيل والجهاد في قطاع غزة، وسُبل إعادة الهدوء إلى جنوب إسرائيل. ونقل المبعوث القطري ومبعوث الأمم المتحدة الرسائل المُتبادلة بين إسرائيل وحماس. وأفادت الإذاعة العبرية الثلاثاء، بأن حماس، بعثت برسالة إلى إسرائيل عبر الوسطاء، طالبت فيها إسرائيل بإزالة القيود على حركة المرور في معبري بيت حانون-إيرز للمسافرين، وكرم أبوسالم-كيرم شالوم) للبضائع بين القطاع وإسرائيل، وزالة القيود المفروضة على مساحة الصيد، التي يبلغ طولها 15 ميلاً، والسماح لآلاف التجار والعمال من غزة، بالعودة إلى العمل في إسرائيل. وذكرت مصادر فلسطينية، أن إسرائيل لم تربط رفع العقوبات المفروضة على غزة في جولة التصعيد الأخيرة، بإيقاف البالونات التي يُطلقها الفلسطينيون من قطاع غزة.

