شكرا لقرائتكم الجيش الليبي يسقط ثاني طائرة تركية مسيرة خلال 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أسقطت منصات الدفاع الجوي التابعة للجيش الليبي، اليوم الأربعاء، طائرة تركية مسيرة في محيط منطقة سوق الخميس جنوب العاصمة طرابلس، وفق ما أفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وهذه ثاني طائرة مسيرة تركية من طراز "بيرقدار" تسقطها دفاعات الجيش خلال 24 ساعة، حيث أسقط مساء الثلاثاء طائرة محملة بالصواريخ عندما كانت تحاول الإغارة على موقع الجيش بالقرب من مطار طرابلس جنوب العاصمة طرابلس.

طائرة مسيرة تركية من نوع بيرقدار أسقطها الجيش الليبي

ميدانيا، تجددت الاشتباكات المسلحة بين الجيش الليبي وقوات الوفاق اليوم الأربعاء، في محاور صلاح الدين وعين زارة والسبعة.

ومساء الثلاثاء، أعلن الجيش الوطني الليبي، إسقاط طائرة مسيرة تركية من طراز "بيرقدار" جنوب العاصمة طرابلس.

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وقال مسؤول بإدارة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي في تصريح للعربية.نت، إن دفاعات الجيش الجوية نجحت في إسقاط الطائرة المسيرة فوق الأحياء البرية بالقرب من مطار طرابلس العالمي، عندما كانت تحاول الإغارة على مواقع الجيش، مؤكدا أن الطائرة التي تم إسقاطها كانت محمّلة بصواريخ وهي من نوع "بيرقدار".

وتعتبر الطائرات التركية المسيّرة من نوع "بيرقدار"، الأداة الأكثر استخداما للميليشيات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق، لاستهداف وحدات الجيش الليبي ووقف مساعيها لتحرير العاصمة طرابلس، ولكنّها كانت ولأكثر من مرة هدفا لنيران الدفاعات الجوية للجيش الليبي.

وكانت صفحة الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري على فيسبوك، قد أكدت قبل يومين أن وحدات الاستطلاع والاستخبارات رصدت وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري لدعم القدرات القتالية "للتنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة" في المنطقة الغربية.

واعتبر المصدر أن الدعم يتم بشكل علني أمام المجتمع الدولي ويعد اختراقا للهدنة المعلنة في المنطقة، مشيرا إلى أن قواتهم لم ترد حتى الآن، وتتابع وتقيم الموقف والتطورات على مدار الساعة.

جاء ذلك فيما قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ"الجيش الوطني الليبي" خالد المحجوب في حديثه لوسائل الإعلام الروسية، يومها، إن "16 قتيلا من الجيش التركي سقطوا على أيدي القوات المسلحة الليبية حتى الآن ونعد الرئيس التركي بالمزيد".