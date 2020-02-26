شكرا لقرائتكم اجتماعات سد النهضة في واشنطن.. مصر ترد على إثيوبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد اعتذار إثيوبيا عن المشاركة في الجولة الأخيرة من محادثات سد النهضة يومي الخميس والجمعة في واشنطن، ردت مصر على موقف أديس أبابا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، إن مصر ملتزمة بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي، خاصة أن الهدف من الاجتماع الراهن في واشنطن، بحسب ما سبق واتفقت عليه الدول الثلاث، هو وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق ملء وتشغيل السد.

كما أوضح حافظ أن الجانب الأميركي والبنك الدولي قاما ببلورة الاتفاق على ضوء جولات المفاوضات التي أجريت بين الدول الثلاث منذ اجتماع واشنطن الأول الذي عقد في 6 نوفمبر الماضي.

إلى ذلك أكد أن وزيري الخارجية والموارد المائية والري سيشاركان في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الإدارة الأميركية، وذلك تقديراً للدور البناء الذي اضطلعت به واشنطن على مدار الأشهر الماضية في مساعدة الدول الثلاث للتوصل إلى الاتفاق المنشود.

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وأضاف أن "مشاركة مصر في الاجتماع تأتي اتساقاً مع النهج المصري الذي يعكس حسن النية والرغبة المخلصة في التوصل إلى اتفاق نهائي حول ملء وتشغيل سد النهضة".

"نحتاج مزيداً من الوقت"

يشار إلى أن إثيوبيا أعلنت، الأربعاء، أنها طلبت من الولايات المتحدة تأجيل ما كان يُتوقع أن تكون الجولة الأخيرة من المحادثات المتعلقة بسد النهضة.

كما قال المتحدث باسم وزارة المياه والري والكهرباء، بزونه تولشا، دون الخوض في تفاصيل: "طلبنا لأننا بحاجة لمزيد من الوقت للتشاور".

وفي 31 يناير، ذكرت مصر وإثيوبيا والسودان أنها ستوقع على اتفاق بحلول نهاية هذا الشهر لوضع حد لخلافاتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الذي يتكلف أربعة مليارات دولار.