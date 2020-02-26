تعرف على سبب غياب وزير الدفاع عن حضور جنازة مبارك

قال تامر عبد المنعم ،خلال برنامج على مسئوليتى والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، اليوم الأربعاء، إن ما حدث فى جنازة الرئيس الأسبق حسنى مبارك كان مشهدا مهيبا خاصة مع حضور الرئيس السيسى وقادة الدفاع والأركان.

وأوضح تامر عبد المنعم ، أن الجنازة العسكرية المهيبة للرئيس الأسبق حسنى مبارك شهدت حضور كافة الوزراء ، وشيخ الأزهر ، والبابا تواضروس . مشيرأ إلى ان الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع لم يشارك فى الجنازة العسكرية لوجوده فى الوقت الحالى فى باكستان .

ولفت تامر عبد المنعم إلى أن جنازة الرئيس الأسبق حسنى مبارك اليوم الأربعاء كانت مشهدا يليق بمصر والتى أقرب ما يقال عنها إنها دولة الوفاء .