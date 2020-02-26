مشاهد من جنازة مبارك العسكرية.. حضور رئيسين وغياب طنطاوي وزير الدفاع الأسبق وعلم مصر يطوق الجثمان فوق عربة الخيول





انتهت عصر اليوم الأربعاء، مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من مسجد المشير محمد حسين طنطاوي بالتجمع، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رجال الدولة وكبار الشخصيات الممثلة عن الدول العربية والأجنبية.

عبر عدد من المواطنين عن حبهم للرئيس الراحل مبارك من خلال استقبال جثمانه صباح اليوم بلافتات تأييد ودعاء وعبارات توضح مدى حبهم له وحزنهم على فراقه.

حرص علاء وجمال مبارك على الوقوف بجانب جثمان والدهما داخل مسجد المشير طنطاوي خلال مراسم صلاة الجنازة على والدهما، إلى جانب حرصهم على حمل الجثمان وسط هتافات مؤيدة لمبارك من الحضور .

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وضع جثمان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على عربة تجرها خيول مزينة بالورود ضمن المراسم الرسمية لتشييع جثمان الرئيس الراحل، حيث سارت به من أمام مقر مدخل المسجد إلى محيطه داخل الأسوار.

ظهر النعش الذي يحمل جثمان الراحل مبارك ملفوفًا بعلم مصر خلال مراسم الصلاة عليه وتشييع جنازته إلى مثواه الأخير، سارت العربة التي تحمل جثمان الرئيس الراحل خلف الخيول ومن خلفها عدد من الجنوب يحملون أنواط ونياشين مبارك العسكرية التي حصل عليها تكريمًا له ولدوره في القوات المسحلة.

شهدت جنازة الرئيس مبارك حضور كل من الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي والرئيس السابق المستشار عدلي منصور، ورجال الدولة ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى جانب عدد من رموز نظام مبارك وعلى رأسهم أحمد عز وأنس الفقس وعمرو موسى ومفيد شهاب.