فهمي بحث مع هاشم بالأوضاع في البلاد وبشؤون سياسية عامة

إلتقى وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​ في مكتبه في الوزارة، النائب ​قاسم هاشم​، وتمّ التباحث في الأوضاع العامّة في البلاد وبشؤون سياسيّة عامّة.

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