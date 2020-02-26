الخزانة الأميركية: ادراج قاسم بزي ونور الدين جواد ويوسف عبد الرضا لقائمة الارهاب لعلاقتهم بحزب الله

أعلنت ​وزارة الخزانة الأميركية​، في بيان، انها "وضعت شخصيات وكيانات لبنانية على علاقة ب​حزب الله​ في قائمة ​الإرهاب​، وهم: الشيخ يوسف عبد الرضا وقاسم بزي، ونور الدين جواد المقربين من الحزب، لدعمهم مؤسسة الشهداء التابعة للحزب"، موضحة "فرض ​عقوبات​ أميركية على كيانات لبنانية مرتبطة بحزب الله أبرزها ميراث و "سانوفيرا فارما".

ولفتت الى ان "حزب الله يسيطر على الاقتصاد اللبناني كما يسيطر على ال​سياسة​، والخزانة تدرس إدراج مسؤولين لبنانيين متهمين بالفساد على قائمة العقوبات".