الخزانة الأميركية: ادراج قاسم بزي ونور الدين جواد ويوسف عبد الرضا لقائمة الارهاب لعلاقتهم بحزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، انها "وضعت شخصيات وكيانات لبنانية على علاقة بحزب الله في قائمة الإرهاب، وهم: الشيخ يوسف عبد الرضا وقاسم بزي، ونور الدين جواد المقربين من الحزب، لدعمهم مؤسسة الشهداء التابعة للحزب"، موضحة "فرض عقوبات أميركية على كيانات لبنانية مرتبطة بحزب الله أبرزها ميراث و "سانوفيرا فارما".
ولفتت الى ان "حزب الله يسيطر على الاقتصاد اللبناني كما يسيطر على السياسة، والخزانة تدرس إدراج مسؤولين لبنانيين متهمين بالفساد على قائمة العقوبات".
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