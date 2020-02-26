نجم: درسنا مع غجر كيفية تأمين الكهرباء للبنان ولكن الامور صعبة

عقدت ​لجنة الأشغال​ العامة​ النيابية جلسة برئاسة النائب ​نزيه نجم​، وبحضور وزير ​الطاقة​ ريمون غجر، وأشار نجم خلال الجلسة الى انه "يتم الدرس مع الوزير الطريقة التي يمكن من خلالها تأمين ​الكهرباء​ ل​لبنان​، ولكن الامور صعبة، ويتم درس مشروع جديد او طريقة جديدة وهي المقاولات والتنفيذ والتمويل، وهذا الامر لا يجرى الا من خلال دول، وبالطبع يترتب على ​الدولة اللبنانية​ ديوناً جديدة، ويجب ان تمر على مجلسي النواب والوزارء"، لافتاً الى انه "سيستكمل الدرس الاسبوع المقبل، ولكن لا مستطيع ان نبشر كثيراً فالوضع لدينا صعب جداً".

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