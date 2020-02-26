أبو زيد : حلم اللبنانيين بإستخراج النفط والغاز لم يعد بعيد المنال

أعتبر مستشار ​رئيس الجمهورية​ للشؤون الروسية النائب السابق ​أمل أبو زيد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "حلم ال​لبنان​يين بإستخراج ​النفط والغاز​ من مياههم الاقليمية لم يعد بعيد المنال بعد وصول الباخرة "Tungsten Explorer" التي ستتولى الحفر في أول بئر في البلوك 4، وان هذا الحدث هو ثمرة مسار طويل بدأه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ منذ كان رئيساً ل​تكتل التغيير والاصلاح​ ، وهو نتيجة جهود مضنية وعمل دؤوب منذ تولّى وزراء من التكتّل ​وزارة الطاقة​، وسيسجّل التاريخ بأن هذا الحلم سلك طريقه في فترة رئاسته للجمهورية".

ولفت أبو زيد الى ان "هذا الحدث سيضع لبنان على خارطة الدول النفطية، وكلنا أمل أن يتحوّل ليس فقط الى دولة منتجة للنفط والغاز بل الى دولة مصدّرة، وأن يسهم إستخراج النفط والغاز في عملية الانقاذ المالي والاقتصادي وخفض أعباء الفاتورة الكبيرة لانتاج ​الكهرباء​ في لبنان ".