وقفة إحتجاجية أمام قصر العدل للمطالبة بقضاء عادل ونزيه وسط انتشار أمني كثيف

نفّذ عدد من الناشطين في الحراك الشعبي وقفة احتجاجية أمام قصر العدل، وسط انتشار أمني كثيف، مطالبين بـ"قضاء عادل ونزيه بعيدًا عن التدخلات السياسيّة".
وحاول المعتصمون نصب خيمة، لكن القوى الأمنية منعتهم وطلبت منهم عدم قطع الطريق والإبقاء على التحرّك السلمي، وعدم الإحتكاك بالقوى الأمنية.
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