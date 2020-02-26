وقفة إحتجاجية أمام قصر العدل للمطالبة بقضاء عادل ونزيه وسط انتشار أمني كثيف

نفّذ عدد من الناشطين في ​الحراك الشعبي​ وقفة احتجاجية أمام ​قصر العدل​، وسط انتشار أمني كثيف، مطالبين بـ"قضاء عادل ونزيه بعيدًا عن التدخلات السياسيّة".

وحاول المعتصمون نصب خيمة، لكن ​القوى الأمنية​ منعتهم وطلبت منهم عدم قطع الطريق والإبقاء على التحرّك السلمي، وعدم الإحتكاك بالقوى الأمنية.