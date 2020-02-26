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وقفة إحتجاجية أمام قصر العدل للمطالبة بقضاء عادل ونزيه وسط انتشار أمني كثيف

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نفّذ عدد من الناشطين في ​الحراك الشعبي​ وقفة احتجاجية أمام ​قصر العدل​، وسط انتشار أمني كثيف، مطالبين بـ"قضاء عادل ونزيه بعيدًا عن التدخلات السياسيّة".

وحاول المعتصمون نصب خيمة، لكن ​القوى الأمنية​ منعتهم وطلبت منهم عدم قطع الطريق والإبقاء على التحرّك السلمي، وعدم الإحتكاك بالقوى الأمنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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