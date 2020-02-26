الدفاع الإسرائيلية تعد خطة للهجوم على قطاع غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إنه "أعد خطة مع رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتانياهو، للهجوم على قطاع غزة، وسيعملان عليها قريبا بهدف إعادة الهدوء إلى قطاع غزة"، موضحاً ان "لدى بلاده هدف مهم واستراتيجي ممثلا في استعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس من قطاع غزة، ولكن دون عملية تبادل أسرى، بدعوى أن هناك التزام أخلاقي ومعنوي باستعادتهم من حماس، عبر ممارسة الضغوط على حركة حماس"، كاشفاً النقاب عن "نية بلاده معاودة احتلال قطاع غزة مرة أخرى".

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