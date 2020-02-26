وزارة الصحة: تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا لسيدة عادت من إيران يوم الإثنين

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ "تسجيل حالة ثانية مثبتة مخبريًّا مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (COVID-19)، وهي حالة مرتبطة وبائيًّا بالحالة الأولى، وكانت بزيارة دينيّة إلى ​إيران​ دامت لسبعة أيام، وعادت إلى ​لبنان​ بتاريخ 20 شباط 2020 على متن الطائرة نفسها الّتي كانت على متنها الحالة الأولى".

وأوضحت في بيان، أنّ "العوارض ظهرت بتاريخ 24 شباط 2020 وخضعت المريضة للعزل في ​مستشفى بيروت الحكومي​ منذ تاريخه، ووضعها الصحي مستقر حاليًّا"، لافتةً إلى أنّه "سيتمّ تتبّع أفراد عائلتها والمقرّبين منها يوميًّا من قبل فريق وزارة الصحة العامة".

وكانت معلومات تلفزيون "النشرة" قد أكدت "تسجيل حالة جديدة مصابة ب​​فيروس كورونا​​ وهي امرأة كانت على متن الطائرة القادمة من ​إيران​ والتي كشف فيها عن أول حالة مصابة بالفيروس المذكور في ​لبنان​"، مشيرة إلى أن "الحالة ​الجديدة​ كانت في العزل الصحي في ​مستشفى بيروت الحكومي​ واليوم ظهرت نتيجة فحص الفيروس ايجابية".