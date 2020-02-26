مشرفية عرض الأوضاع العامّة مع سفراء أستراليا والنروج وألمانيا

استقبل وزير الشؤون الإجتماعية البروفسور رمزي مشرفية، سفراء النروج ليني ستنسيث، أوستراليا ريبيكا غريندلاي و ألمانيا جورج برغيلين. وجرى عرض للأوضاع العامّة والبحث في تعزيز سبل التعاون بين دولهم ووزارة الشؤون الاجتماعية على مستوى تحديث شبكة أمان إجتماعي ذات بعد مستدام، بالاضافة إلى الملف الإنساني وشؤون النازحين في ظلّ الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
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