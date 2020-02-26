مشرفية عرض الأوضاع العامّة مع سفراء أستراليا والنروج وألمانيا

استقبل وزير الشؤون الإجتماعية البروفسور ​رمزي مشرفية​، سفراء ​النروج​ ليني ستنسيث، ​أوستراليا​ ريبيكا غريندلاي و ​ألمانيا​ جورج برغيلين. وجرى عرض للأوضاع العامّة والبحث في تعزيز سبل التعاون بين دولهم و​وزارة الشؤون الاجتماعية​ على مستوى تحديث شبكة أمان إجتماعي ذات بعد مستدام، بالاضافة إلى الملف الإنساني وشؤون ​النازحين​ في ظلّ الظروف الصعبة التي يمر بها ​لبنان​.

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