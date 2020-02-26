نفت حركة "حماس"، ما "ادعته بعض وسائل الإعلام من عقدها لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين"، معتبرة أنها "روايات باطلة لا أساس لها من الصحة تستهدف تشويه الحركة ومواقفها ورموزها"، ومؤكدة أنها "ضد أي علاقة مع الكيان باعتباره كيانا مغتصبا وغير شرعي، وتجرم التطبيع معه من أي طرف أو جهة كانت".
ودعت، الحركة في بيان، "وسائل الإعلام إلى عدم الوقوع في شرك الأفخاخ، التي ينصبها الإعلام الإسرائيلي وبعض الأبواق، التي تحاول إعطاء الذرائع والمشروعية لعمليات التطبيع، التي تتم على الصعيدين العربي والإسلامي، وتشجيع الأطراف المتورطة فيه".
كانت هذه تفاصيل خبر حركة "حماس" تنفي عقدها لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.