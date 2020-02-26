وزارة الصحة الإيرانية: وفاة 19 شخصا وإصابة 139 بفيروس "كورونا"

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الصحة​ ال​إيران​ية، كيانوش جهان بور، في بيان، عن "وفاة 19 شخصا وإصابة 139 بفيروس "كورونا" المستجد في إيران".

وشهدت إيران أكبر عدد من الوفيات بسبب ​فيروس كورونا​ خارج الصين التي نشأ فيها الفيروس في أواخر العام الماضي.

وفي نفس السياق، تضاربت الأنباء حول إصابة المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، بفيروس "كورونا"، وفيما نفى الأخير الأنباء، أكد متحدث باسم وزارة الصحة أن "نتائج فحوص ربيعي ستتضح اليوم الأربعاء".