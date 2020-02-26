الخارجية الروسية: تسليم 1500 جهاز لتشخيص الكورونا لكوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أنه "نظرا لاستمرار خطر انتشار فيروس "كورونا" الجديد "COVID-19"، سلم الجانب الروسي إلى بيونغ يانغ، بناء على طلب تقدمت به كوريا الشمالية، 1500 جهازا للتشخيص المختبري السريع لهذا النوع من فيروس "كورونا"، آملة أن "تساعد هذه الخطوة في تعزيز القدرة على منع تسلل المرض إلى كوريا الشمالية".
يذكر أن أنظمة تشخيص "كورونا" الروسية تم ابتكارها في مركز "فيكتور" لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، الواقع في مدينة نوفوسيبيرسك، وتتيح تحديد الحمض النووي الريبوزي للفيروس "COVID-19" عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل.
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