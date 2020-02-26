وزارة الصحة الكويتية: إرتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 26 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية "تأكيد تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ (COVID19) لمواطن كويتي سافر إلى ​إيران​، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين هو 26 حالة".

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