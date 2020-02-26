إرتفاع في طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى منذ عام 2015

أعلن مكتب الدعم الأوروبي للجوء، أنّ "طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي سجّل ارتفاعًا في عام 2019 للمرّة الأولى منذ بلوغها الذروة في عام 2015".
وأوضح في تقرير، أنّ "أكثر من 714 ألف طلب قُدّم في عام 2019 إلى الدول الـ28 للاتحاد والنروج وسويسرا، أي ما يساوي ارتفاعاً بنسبة 13% عن عام 2018"، لافتًا إلى أنّ "هذه المرّة الأولى منذ عام 2015 الّتي يكون فيها عدد طلبات اللجوء أعلى من العام الماضي". وكان قد بلغ عدد طالبي الحماية الدولية في عام 2015 نحو 1,4 ملايين طلب، وهو رقم قياسي.
وذكر المكتب أنّ "الإرتفاع يمكن أن يكون عائدًا خصوصً إلى زيادة كبيرة في الطلبات الّتي قدّمها مواطنو دول عدّة في أميركا اللاتينية، لا يحتاجون لتأشيرات دخول"، مشيرًا إلى أنّ "الزيادة تعود بدرجة أقل إلى ارتفاع طلبات الأفغان ومواطني دول أُخرى".
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