ترامب يعلن عن مؤتمر صحافي في البيت الأبيض حول أزمة فيروس كورونا

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه سيتحدّث عن أزمة ​فيروس كورونا​ المستجد خلال ​مؤتمر​ صحافي في ​البيت الأبيض​، متهماً الديمقراطيين ووسائل إعلام مثل "CNN" بالمبالغة وإلحاق الضرر بالأسواق. واتهمهم ترامب بـ"العمل على تقديم فيروس كورونا بأسوأ ما يمكن، ما يخلق حالة هلع في الأسواق"، معتبراً أن الديمقراطيين "يتكلمون كثيراً دون أن يفعلوا شيئاً".

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