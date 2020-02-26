عراقجي من فيينا: أوروبا ترغب في الحفاظ على الاتفاق النووي

لفت مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، في تصريح صحافي عقب انتهاء الإجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي في العاصمة النمساوية فيينا، إلى "اختلاف المواقف بين أعضاء الاتفاق النووي بشأن تفعيل "آليّة فضّ النزاع"، موضحًا "أنّه لم يتطرّق إلى هذا الموضوع خلال اجتماع اللجنة". وركّز على أنّ "الجهات الأوروبية للاتفاق النووي ترغب في الحفاظ على هذا الاتفاق".
وكان قد عُقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا، على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والمدراء السياسيّين لكلّ من إيران ومجموعة دول 4+1 (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين)؛ وترأس هذا الإجتماع عراقجي ومساعدة المنسق الأعلى للسياسة الخارجيّة للاتحاد الأوروبي هوليغا شميت.
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