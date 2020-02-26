ساندرز: سأراجع قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس

أعلن السيناتور الديمقراطي الأميركي، بيرني ساندرز الى أنه "سيراجع قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة إلى القدس في حال توليه مقاليد الحكم"، معتبرا أن "هذا أمر يتعين علينا أخذه في الحسبان".
وأعرب ساندرز، في حديث تلفزيوني، عن "فخره بأصوله اليهودية"، واصفا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بالـ"عنصري الرجعي الذي يدير البلاد"، ومعتقدا أن "سياساتنا الخارجية في الشرق الأوسط يجب أن تضمن بشكل تام حماية استقلالية وأمن إسرائيل، إلا أنه لا يمكن تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني".
وساندرز هو يهودي (78 عاما) يتقدم حاليا في السباق داخل الحزب الديمقراطي من أجل الترشح للإنتخابات الرئاسية الأميركية القادمة.
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