ساندرز: سأراجع قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس

أعلن السيناتور الديمقراطي الأميركي، ​بيرني ساندرز​ الى أنه "سيراجع قرار إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ نقل ​السفارة​ إلى ​القدس​ في حال توليه مقاليد الحكم"، معتبرا أن "هذا أمر يتعين علينا أخذه في الحسبان".

وأعرب ساندرز، في حديث تلفزيوني، عن "فخره بأصوله اليهودية"، واصفا رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي، بنيامين نتانياهو، بالـ"عنصري الرجعي الذي يدير البلاد"، ومعتقدا أن "سياساتنا الخارجية في ​الشرق الأوسط​ يجب أن تضمن بشكل تام حماية استقلالية وأمن إسرائيل، إلا أنه لا يمكن تجاهل معاناة ​الشعب الفلسطيني​".

وساندرز هو يهودي (78 عاما) يتقدم حاليا في السباق داخل الحزب الديمقراطي من أجل الترشح للإنتخابات الرئاسية الأميركية القادمة.