حكومة هونغ كونغ: سنوزع مبلغ كبير من المال على المواطنين لتنشيط حركة الاقتصاد

أعلنت ​حكومة​ مدينة ​هونغ كونغ​ انها "ستوزع مبلغ كبير من ​المال​ على أغلب مواطنيها، لإنفاقها بغرض تنشيط حركة ​الاقتصاد​ الراكد نتيجة ​الاحتجاجات​ التي اندلعت العام الماضي مع تفشي ​فيروس كورونا​ الجديد"، موضحة ان هذا "الإجراء الذي يعد اللبنة الأساسية في حزمة تحفيز قيمتها 15.4 مليار ​دولار​ ستضمن منح مبلغ 1280 دولاراً لجميع المقيمين الدائمين الذين يبلغ عمرهم 18 عاما على الأقل، وسيستفيد نحو 7 ملايين شخص من هذا البرنامج".

هذا وحذر ​وزير المالية​ بول تشان من أن "المدينة ستسجل أول عجز في الميزانية خلال 15 عامًا بسبب الركود الاقتصادي الذي بدأ في الربع الثالث من عام 2019، ومن المتوقع أن يزداد الوضع سوءًا".