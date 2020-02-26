حكومة هونغ كونغ: سنوزع مبلغ كبير من المال على المواطنين لتنشيط حركة الاقتصاد

أعلنت حكومة مدينة هونغ كونغ انها "ستوزع مبلغ كبير من المال على أغلب مواطنيها، لإنفاقها بغرض تنشيط حركة الاقتصاد الراكد نتيجة الاحتجاجات التي اندلعت العام الماضي مع تفشي فيروس كورونا الجديد"، موضحة ان هذا "الإجراء الذي يعد اللبنة الأساسية في حزمة تحفيز قيمتها 15.4 مليار دولار ستضمن منح مبلغ 1280 دولاراً لجميع المقيمين الدائمين الذين يبلغ عمرهم 18 عاما على الأقل، وسيستفيد نحو 7 ملايين شخص من هذا البرنامج".
هذا وحذر وزير المالية بول تشان من أن "المدينة ستسجل أول عجز في الميزانية خلال 15 عامًا بسبب الركود الاقتصادي الذي بدأ في الربع الثالث من عام 2019، ومن المتوقع أن يزداد الوضع سوءًا".
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