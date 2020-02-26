أردوغان: قد تجرى محادثات مع بوتين في الخامس من آذار المقبل

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "أننا نريد تطبيق كل ما ينص عليه اتفاق سوتشي"، مؤكدا أنه "يجب الوفاء بمقتضيات الاتفاق، ومن غير الممكن أن نقدم تنازلات في هذا الخصوص"، ولافتا الى أنه "قد تجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اسطنبول يوم 5 آذار المقبل، وستكون في صيغة محادثات ثنائية ورباعية".

وأشار أردوغان، في تصريح الى أن "تركيا تقدمت بطلب للولايات المتحدة للحصول على منظومة صواريخ "باتريوت" وأبلغناها باستعدادنا لشرائها".