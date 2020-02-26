أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "أننا نريد تطبيق كل ما ينص عليه اتفاق سوتشي"، مؤكدا أنه "يجب الوفاء بمقتضيات الاتفاق، ومن غير الممكن أن نقدم تنازلات في هذا الخصوص"، ولافتا الى أنه "قد تجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اسطنبول يوم 5 آذار المقبل، وستكون في صيغة محادثات ثنائية ورباعية".
وأشار أردوغان، في تصريح الى أن "تركيا تقدمت بطلب للولايات المتحدة للحصول على منظومة صواريخ "باتريوت" وأبلغناها باستعدادنا لشرائها".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: قد تجرى محادثات مع بوتين في الخامس من آذار المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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