إيطاليا: 12 حالة وفاة و374 إصابة بفيروس كورونا

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روما: سجلت في إيطاليا حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة في هذا البلد 374 إصابة و12 وفاة، وفق ما أعلنت الأربعاء إدارة الحماية المدنية الإيطالية.

وأوضح مدير إدارة الحماية المدنية أنجيلو بوريلي خلال مؤتمر صحافي في روما "بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا 374 شخصاً، أي 52 إصابة إضافية عن الأمس. ومن بين 374 مصاباً، سجلنا 12 حالة وفاة وحالة شفاء واحدة".

وأضاف "سجلت آخر وفاة في إيميليا رومانيا (شمال)، وهو مريض من لودي (في لومبارديا شمال غرب إيطاليا، أكثر منطقة ينتشر فيها الفيروس في البلاد)، يبلغ من العمر 69 عاماً وكان يعاني من مرض تنفسي في السابق".

أشارت حصيلة رسمية سابقة مساء الثلاثاء إلى إصابة 322 شخصاً ووفاة 10 أشخاص. وغالبية من توفوا هم مسنون كانوا يعانون أصلاً من أمراض خطيرة، كما أشارت إدارة الحماية المدنية.

ومنذ بداية انتشار الفيروس، أجرت السلطات الإيطالية 9462 فحصاً، 95% منها كانت نتيجتها سلبية.

وأفادت إدارة الحماية المدنية أن السائحة الصينية التي سجلت لديها وزوجها أول حالتي إصابة بالفيروس على مستوى إيطاليا، قد شفيت من المرض. ووضع الزوج في العناية الفائقة لفترة بعد تدهور حالته.

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وتبقى لومبارديا حيث تقع ميلانو العاصمة الاقتصادية للبلاد، المنطقة التي تشهد أوسع انتشار للوباء في إيطاليا، مع 258 حالة إصابة. وسجلت فيها أيضاً أولى حالات إصابة لدى أطفال بينهم طفل عمره 4 سنوات وطفلان يبلغان 10 سنوات وآخر يبلغ من العمر 15 عاماً. لكن تبقى عوارضهم طفيفة.

يلي لومبارديا إقليم فينيتو مع 71 حالة، وحيث سجلت أول حالة وفاة لمواطن إيطالي وأوروبي الجمعة.

وتسجل منطقة إيميليا رومانيا 30 حالةً إصابة تتركز خصوصاً حول مدينة بياتشنزا القريبة من لومبارديا.

ويوجد كذلك 3 إصابات في بيمونتي (شمال)، وإصابتان في توسكانا (وسط) وكذلك في ليغوريا (شمال غرب)، وإصابة في ترينتينو ألتو أديجي (أقصى شمال إيطاليا)، و3 إصابات في صقلية (جنوب) وإصابة في ماركي (جنوب شرق).

وبالإجمال، طال الوباء 9 أقاليم في إيطاليا، تضاف إليها منطقة روما حيث سجلت 3 حالات لدى وافدين من الخارج، هم سائحان صينيان وشاب عائد من الصين.