كانوا عائدين من حفل زفاف..مقتل 24 شخصا بحادث مأساوي في الهند

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-airnewsalerts لقي ما لا يقل عن 24 شخصا مصرعهم غرقا في الهند

وقالت الشرطة إن الحافلة سقطت في النهر، بينما كانت عائدة من حفل زفاف، مشيرة إلى أن السائق فقد السيطرة عليها إثر انفجار أحد إطاراتها بينما كانت على الطريق السريع.

وأوضح ضابط الشرطة راجندرا كومار أن السائق فقد السيطرة على الحافلة عندما انفجر الإطار، ما أدى إلى سقوطها في النهر وغرق من كانوا على متنها باستثناء 5 أشخاص نجوا من الحادث وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووقع الحادث بالقرب من مدينة كوتا في ولاية راجستان، الواقعة على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوب نيودلهي، بحسب ما ذكرت "الأسوشيتد برس".

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الجدير بالذكر أن حوادث الطرق شائعة جدا في الهند، حيث يلقى ما يقرب من 150 ألف شخص حتفهم كل عام بسبب القيادة المتهورة، والطرق غير الممهدة، والمركبات المكتظة بالركاب.

وفي سبتمبر عام 2018، سقطت حافلة تقل حجاجا كانوا في طريقهم إلى معبد هندوسي من تلال جنوبي البلاد، مما أسفر عن مقتل 55 شخصا.