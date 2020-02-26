شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" توافق على تطوير محطة مترو شبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة همام العادلى، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ثريا الشيخ، حول ضرورة تطوير محطة مترو شبرا الخيمة، للقضاء على المعاناة التى يتعرض لها كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة وطلبة الجامعات والمدارس، بحضور ممثلى وزارتى النقل والمواصلات والتنمية المحلية .

وقالت النائبة ثريا الشيخ، إنه ليس من المقبول أن تستمر محطة مترو شبرا الخيمة بهذا الوضع السيئ حتى الآن دون أى تطوير، مشيرة إلى ضرورة إنشاء سلالم كهربائية ومصاعد وتوسعة المداخل والمخارج، وإيجاد أماكن بديلة للباعة الجائلين الذين استولوا على المحطة وكوبرى المشاة الذى تحول إلى أداة للتحرش بالفتيات والسيدات نتيجة الزحام الشديد.

وأضافت أن عمليات التطوير هامة، خاصة وأن المحطة تعد من أكبر المحطات استيعاباً للجمهور، حيث يتردد عليها يومياً أكثر من مليون راكب لكونها محطة ملتقى لمحافظات القاهرة الكبرى.

Advertisements

وتابعت ثريا: "الدنيا بايظة داخل المحطة وخارجها، من سرقات وتحرش ومعاناة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة"، متسائلة: إلى متى نستمع من ممثلى الوزرات بأنهم يدرسون عمليات التطوير للمحطة، دون أى تحرك فعلى منذ عام 2016 وحتى الآن"، وطالبت بسرعة تطوير محطة مترو شبرا الخيمة وعمل خطة عاجلة لإنقاذ الملايين الذين يترددون على المحطة، قائلة: "غير مقبول أن ننتظر التطوير ونربطه بمد شبكة مترو الأنفاق إلى مدينة قليوب".

من جانبه، قال المهندس أحمد حسن خليل رئيس قطاع التخطيط والدراسات بالهيئة القومية للأنفاق، إن هناك دراسة تجرى حالياً وسوف تنتهى فى يونيو 2020، وهناك خطة شاملة لتطوير الخط الثانى للمترو من خلال إيجاد أنظمة جديدة وتقليل مدة التقاطر.

وقال اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، إن المحافظة ليس لديها أى مانع من تطوير المحطة، وإن المحافظة توافق على اقتراح النائبة، مشيراً إلى موافقة المحافظة على إنشاء سلم كهربائى رغم أنه يتعارض مع خطوط التنظيم.