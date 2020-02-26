شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوصى بتوفير 2 مليون لتنفيذ بيارات لتخفيض منسوب المياه الجوفية ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب بدوى النويشى، نائب دائرة الواسطى ببنى سويف، ووكيل اللجنة، بشأن توفير الاعتماد المالي لتنفيذ ستة بيارات لتخفيض منسوب المياه الجوفية بقريتي بنى حدير وبنى نصير بمركز الواسطى محافظة بنى سويف، نظراً لانتشار برك ومستنقعات الصرف الصحى، مما يهدد بكارثة بيئية وصحية.

وقال الدكتور محمد هانى، محافظ بنى سويف، إن يؤيد طلب النائب بدوى النويشى، تم تنفيذ 4 بيارات بتكلفة 1.5 مليون جنيه، والباقى مدرجة فى خطة 20/21، كما أيد رئيس مدينة الواسطى الطلب، مؤكدا الحاجة الماسة لتنفيذ هذه البيارات.

من جانبه، قال النائب بدوى النويشى، إنه تقدم بمذكرة لوزير التنمية المحلية، لتوفير مبلغ 2 مليون و100 ألف جنيه، لتنفيذ باقى البيارات، مطالبا الوزارة بسرعة تدبير المبلغ لإنقاذ الأهالى وتخفيف معاناتهم.

وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن اللجنة تدعم طلب النائب بدوى النويشى وتتضامن معه وتوصى بسرعة تدبير مبلغ الـ2 مليون و100 ألف جنيه.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة من النائب بدوى النويشى، بشأن تأخر استيفاء المستندات والإجراءات الخاصة بالموافقة على إقامة مجمع مدارس (تبرع) بحوض الزعفراني – قرية هرم ميدوم – مركز الواسطى – محافظة بني سويف.

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وأكد محافظ بنى سويف، أن هناك حاجة بالفعل لإنشاء مجمع المدارس فى هذه المنطقة، وأنه تم الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم، ويتبقى باقى الإجراءات.

وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، قائلا: "المتبرع موجود وبلا هوي، وأتمنى وزارة الزراعة تخيب ظنى"، وذلك بعد أن أكد ممثل هيئة الأبنية التعليمية، أنه لا مانع من إنشاء مجمع المدارس في هذه المنطقة، وأنه بالمعاينة تبين وجود خط ضغط كهرباء في منتصف الأرض، وتعهدت الوزارة بنقلها، ويتبقي موافقة وزارة الزراعة، وتوفير شارع 6 متر.

وقال ممثل وزارة الزراعة: "حركنا لجنة عاينة المكان، ولا نتأخر إطلاقا عن مشروعات النفع العام، الموضوع وسط أرض زراعية من الأربعة اتجاهات، لازم اختيار مكان مجاور للكتلة السكنية، ولا مانع من إنشاء المدرس إذا تم اختيار مكان آخر"، ما تسبب في انفعال رئيس اللجنة، والذى قال: "يا وزير الزراعة من يمثلك في البرلمان لازم يكون معاه كل المستندات الدالة على كلامه".

وانتهت اللجنة، إلى تشكل لجنة من رئيس المدينة والنواب وممثل وزارة الزراعة، للنزول على الطبيعة لمعاينة الأرض ومعرفة الإشكاليات لحلها ولبناء المدرسة، وعقد جلسة يوم الأحد 8 مارس 2020، لمتابعة هذا الموقف.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة ثالث، من "النويشى"، بشأن تشكيل لجنة فنية بشكل عاجل من الجهات المختصة لعمل محضر معأينة تنسيقي لإبداء الموافقة الفنية على الموقع المقترح لإقامة محطة رفع صرف صحي لقرى (بنى نصير – بنى سليمان – بني حدير)3 مركز الواسطى، والرابع بشان تطوير شارع النيل بمدينة الواسطى – محافظة بني سويف، وعدم نقل سوق الخضر والفاكهة من مكانه الحالي.

وناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن، الأول: إنشاء كوبري مشاه من مدخل بندر بني سويف ماراً بترعة الإبراهيمية وخط السكة الحديد ليصل إلى مستشفى الصدر – محافظة بني سويف، الثاني: بشأن إنارة طريق بني سويف الفيوم الجديد "طريق دمو" الجزء من مدخل بندر ناصر وحتى محور عدلي منصور، والثالث: بشأن إنشاء مغذى على ترعة قشيشة بقرية دلاص مركز ناصر – محافظة بني سويف، والرابع: بشأن تغطية جزء من مصرف نصري بقرية طنسا الملق مركز ناصر – محافظة بني سويف، والخامس: بشأن تغطية جزء من مصرف حين نامق بقرية الزيتون مركز ناصر – محافظة بني سويف، والسادس: بشأن تغطية جزء من ترعة بوش العمومية بمركز ناصر – محافظة بني سويف، والسابع: بشأن إستغلال المساحات التي تمت تغطيتها من ترعة بوش العمومية لعمل حدائق ومتنزهات عامة بندر ناصر مركز ناصر – محافظة بني سويفن وأوصت بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها.