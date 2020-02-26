النائب طارق رضوان يؤكد أهمية تعزيز حجم التجارة البينية مع الدول الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أعضاء لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان خلال الزيارة التفقدية اليوم الأربعاء، إلى قناه السويس، بالجهود المبذولة لزيادة حركة الملاحة مؤكدين أهمية تعزيز حجم التجارة البينية مع إفريقيا لاسيما دول حوض النيل، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، تقديره للجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لدفع عجلة التنمية بمنطقة القناة.

ولفت رضوان إلى استعداد لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب للعمل على دعم سُبل التعاون المصري الإفريقى، وذلك بنقل تطورات المشروعات القومية التى تتبناها الهيئة والتعريف بها خلال الزيارات التى تقوم بها اللجنة إلى عدد من الدول الأفريقية، وذلك تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التعاون والربط بين مصر وإفريقيا فى كافة المجالات.

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ونوه رضوان بضرورة تعظيم حجم التجارة البينية القائمة علي الشراكة الاقتصادية مع إفريقيا لاسيما دول حوض النيل والتى تعد هيئة قناه السويس شريك استراتيجى فيها، مشيرا فى الوقت ذاته إلي أهمية مشروعات الربط المائي ومنها مشروع الربط المائي (الإسكندرية – فيكتوريا) بين بحيرة فيكتوريا الواقعة فى إفريقيا ومياه البحر الأبيض المتوسط فى مصر بما يساهم فى عمل نهضة إقليمية لكافة دول حوض النيل.

من جانبه أكد وكيل اللجنة النائب ماجد أبو الخير علي دور هيئة قناه السويس في إعداد الدراسات الاقتصادية لفرص التنمية المحتملة في إفريقيا، بما يمكنها من الحصول علي مشروعات كبيرة في القارة الافريقية، بدوره دعا النائب هشام مجدي عضو اللجنة لحزمة من الحوافز للأشقاء الأفارقة خلال العبور من قناه السويس.

ورحب الفريق أسامة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناه السويس باقتراحات أعضاء اللجنة مؤكدا استعداد الهيئة لتقديم العديد من الخدمات للأشقاء الأفارقة ومنها التكريك وتطهير المواني.

ويضم الوفد البرلمانى برئاسة النائب طارق رضوان، كلا من النواب ماجد أبو الخير وكيل اللجنة، جمال محفوظ أمين سر اللجنة، وحسن أحمد حسن ومنى منير وفوزى مصيبع وهشام مجدى والدكتورة إيناس عبد الحليم، ووائل المشنب