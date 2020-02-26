الصحة اللبنانية تؤكد تسجيل ثاني حالة إصابة بـ "كورونا"

أكدت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، رصد حالة إصابة ثانية بفيروس "كورونا" المستجد، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وكان مراسل سكاي نيوز عربية في لبنان، افاد امس أن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، استقبل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 32 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال

الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنهم خضعوا جميعا للكشوفات الطبية اللازمة.

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وأوضح أن 7 منهم احتاجوا إلى دخول الحجر الصحي إستنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي، وأنه أجريت فحوص

مخبرية لـ18 حالة، وجاءت نتيجتها سلبية.

وأضاف أن حالات، كانت في منطقة الحجر الصحي، خرجت اليوم بعد توصيتها بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما، بعد أن تم تزويدها بالإرشادات وسبل الوقاية اللازمة وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

وحتى الآن، يوجد في منطقة الحجر الصحي 8 حالات، علما أن نتائج المختبر للفحوصات التي أجريت لهؤلاء أتت سلبية.