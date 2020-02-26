تسريبات تكشف التشكيلة الوزارية المرتقبة في العراق

أظهرت صورة متداولة التشكيلة الوزارية العراقية التي يتوقع أن يتم التصويت عليها، غدا الخميس، في مجلس النواب.
وتظهر الصورة أسماء الوزراء الذين سيتولون حقائب الاتصالات والزراعة والصناعة
وكان رئيس الحكومة العراقية المكلف، محمد توفيق علاوي، قال اليوم الأربعاء، إنه "غدا بمشيئة الله، سيكون التصويت على أول كابينة من مرشحين مستقلين أكفاء ونزيهين، سيعيدون للشعب حقه وللعراق هيبته".
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