تسريبات تكشف التشكيلة الوزارية المرتقبة في العراق

أظهرت صورة متداولة التشكيلة الوزارية العراقية التي يتوقع أن يتم التصويت عليها، غدا الخميس، في مجلس النواب. وتظهر الصورة أسماء الوزراء الذين سيتولون حقائب الاتصالات والزراعة والصناعة Advertisements والكهرباء والشباب والرياضة والتخطيط والصحة والتربية والثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي، والهجرة والدفاع والنفط، إضافة إلى وزارات الإعمار والخارجية والنقل والعمل والموارد المائية. والكهرباء والشباب والرياضة والتخطيط والصحة والتربية والثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي، والهجرة والدفاع والنفط، إضافة إلى وزارات الإعمار والخارجية والنقل والعمل والموارد المائية. وكان رئيس الحكومة العراقية المكلف، محمد توفيق علاوي، قال اليوم الأربعاء، إنه "غدا بمشيئة الله، سيكون التصويت على أول كابينة من مرشحين مستقلين أكفاء ونزيهين، سيعيدون للشعب حقه وللعراق هيبته".

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