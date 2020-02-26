البرلمان الكويتي يعقد جلسة لمناقشة تداعيات فيروس كورونا

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أنه، بعد التنسيق والاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي ومجموعة كبيرة من النواب، سيوجه دعوة لعقد جلسة خاصة يوم الأحد المقبل؛ لمناقشة تداعيات انتشار فيروس (كورونا) والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة هذا المرض.

وأوضح الغانم - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء - أنه سيتم خلال الجلسة اطلاع النواب والشعب الكويتي على كافة الإجراءات التي تم اتخاذها، وجاهزية

الحكومة واستعداداتها لمواجهة هذا المرض والحد من انتشاره بكل شفافية ووضوح؛ حيث سيقدم وزير الصحة وفريقه المختص عرضا تفصيليا يتعلق بالإجراءات الطبية والوقائية المتخذة.وأكد أهمية انعقاد هذه الجلسة في هذا الوقت، حتى يتم استيضاح كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا الشأن، والرد على كل الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي قد تثير الهلع والخوف لدى المواطنين الكويتيين والمقيمين.وشدد الغانم على ضرورة تضافر الجهود وتكاتف الجميع، كل في موقعه، من أجل الحفاظ على سلامة كل من يقيم على أرض الكويت.وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 25 حالة، إثر تسجيل 7 إصابات جديدة.كما أعلن رئيس مركز التواصل الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية لمدة أسبوعين، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.