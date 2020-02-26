الخارجية الأمريكية: حكومة إيران تتحمل المسئولية عن انتشار كورونا

ألقت الخارجية الأمريكية اللوم على حكومة إيران في تفشي فيروس كورونا المستجد في أراضي البلاد بوتائر مرتفعة.

واتهم متحدث باسم الخارجية الأمريكية، في حديث إلى مجلة "نيوزويك" أمس الثلاثاء، الحكومة الإيرانية بـ"الكذب على مواطنيها، حتى في الوقت الذي يهدد سلامتهم ورفاههم خطر كبير"، مشيرًا إلى وجود

"تقارير متعددة مفادها أن مسؤولي النظام مضوا في إخفاء معلومات دقيقة عن تفشي الفيروس".

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وتابع: "الولايات المتحدة ملتزمة بضمان وصول المواطنين الإيرانيين إلى الأغذية والأدوية المنقذة للحياة وغيرها من المواد الإنسانية، مع مواصلة الضغط على

النظام الإيراني لوقف ممارساته الفاسدة وأنشطته الخبيثة في مختلف أنحاء المنطقة".

وجاء هذا الكلام في وقت ارتفع فيه عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيران إلى 15 على الأقل، فيما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن عدد المصابين بلغ 95 شخصًا، غير أن بعض الخبراء الغربيين يعتقدون أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير وقد تصل إلى 1.5 ألف مصاب.