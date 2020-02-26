كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في أقل من 24 ساعة.. الجيش الليبي يسقط ثالث طائرة تركية مسيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الأربعاء، إسقاط ثالث طائرة تركية مسيرة في أقل من 24 ساعة، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وأسقطت منصات الدفاع الجوي التابعة للجيش الليبي، في وقت سابق من اليوم، طائرة تركية مسيرة في محيط منطقة سوق الخميس جنوب العاصمة، حسب ما أفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري: إن "الجيش الوطني أسقط يوم أمس الثلاثاء، طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس".

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