عاجل.. "كونا": ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بالكويت

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديدة إلى 26 حالة، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وقال المزرم: إنه "تقرر عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي، تعطیل الدراسة في جمیع المدارس والجامعات والكلیات الحكومیة والخاصة".

هذا وأفادت الكويت، في وقت سابق من اليوم، بتعطيل الدراسة رسميا لمدة أسبوعين، بسبب فيروس "كورونا"، وجاء ذلك في بيان نشرته "كونا"، نقلًا عن رئیس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أكدت في وقت سابق من اليوم، على أن جميع المصابين بالفيروس في البلاد، يتمتعون بحالة مستقرة، ويتماثلون للشفاء.

وذكر مسؤول بالوزارة: أن "جميع المصابين بالفيروس يتمتعون بصحة جيدة وفي طريقهم للشفاء بإذن الله".

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وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا، بناءً على تعليمات وزارة الصحة الكويتية بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا، فيما علقت جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق.

وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية، يوم الخميس الماضي، وقف جميع رحلاتها إلى إيران حتى إشعار آخر، بعد اكتشاف عدد من الإصابات وحالتي وفاة بفيروس كورونا.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، انتشر فيروس كورونا في عدد من الدول الخليجية، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين إضافة إلى إيران والعراق.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباءً، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".