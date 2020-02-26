كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط ضحايا بانفجار لغم في الحسكة شمال سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفجر لغم أرضي في آلية تابعة لشركة كهرباء الحسكة شمال شرق سوريا، ما أدى إلى إصابة عدد من العمال، وفقًا لما أعلنته وزارة الكهرباء السورية، اليوم الأربعاء.

وذكرت الشركة العامة لكهرباء الحسكة، في بيان لها، أن الآلية التي رافقتها الشرطة العسكرية الروسية كانت تقل عاملين بالشركة للقيام بمهمة إصلاح خط كهرباء في محيط بلدة أبو راسين.

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وأضاف البيان، أن إصابات العاملين بسيطة وأنهم يتلقون الإسعافات، بينما كانت الأضرار بالغة في الآلية.

وكشفت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن عدد العاملين المصابين هو 3 أشخاص.