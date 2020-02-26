كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن يعلق الرحلات الجوية إلى روما خوفا من "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت قناة العربية، نقلًا عن مصادرها، بأن السلطات الأردنية علقت الرحلات الجوية إلى روما خوفا من انتشار فيروس "كورونا".

وانتشر فيروس كورونا في أكثر من 28 دولة ومنطقة، حيث تصاعد القلق العالمي من انتشار الفيرس خارج الصين بعد ارتفاع حاد في عدد الإصابات بكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأودى فيروس كورونا بحياة 2442 شخصا، وتسجيل 76936 حالة إصابة مما أثر على ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، حسبما أعلنت السلطات الصينية.

وأعلنت عدة دول فرضت قيودا على السفر إلى إيران بينما حثت أخرى مواطنيها على الابتعاد عن البلدان التي تسجل مستويات إصابة مرتفعة وقالت إنها ستفرض حجرا صحيا على الوافدين من تلك الدول.

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