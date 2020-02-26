فنانون يتضامنون مع طاقم فيلم “30 مليون” بعد الهجوم

في ظل الاقبال الكثيف للجمهور على فيلم ” 30 مليون” في القاعات السينمائية، وانتقادات بعض المخرجين، والمنتجين لطبيعة العمل، وتبخيسه، ظهرت موجة تضامن مع طاقم الفيلم من طرف فنانين كومديين كثر.

وشن بعض السينمائيين الحرب على فيلم “30 مليون” للمخرج ربيع شاجيد، وانتقدوا مستواه، في تلميح إلى أنه فيلم ضعيف، مع وصف المشاركين فيه بالمهرجين، لكن بالمقابل هذا أدى ذلك إلى حملة تضامنية مع طاقم الفيلم من طرف فنانين آخرين، أثنوا على العمل، ودافعوا عن المشاركين فيه.

وانخرط عدد من الفنانين في الحملة التضامنية مع طاقم “30 مليون”، من خلال منشورات على مواقع التواصل، من بينهم طاليس، ومحمد باسو، وهيثم مفتاح، وعدنان موجة، وآخرون، مؤكدين أن العمل يستحق التنويه، خصوصا أنه غير مدعم من طرف المركز السينمائي ماديا، لأنه من إنتاج خاص، وأشار بعضهم إلى أن أنه حتى لو انطبق وصف المهرجين على ممثليه، فالتهريج بدوره نوع من أنواع فن الكوميديا.

وكانت حرب كلامية قد اندلعت بين المخرج عبد السلام الكلاعي، والممثل إدريس شلوحي، بسبب انتقاد الأول لفيلم “30 مليون”، الذي شارك فيه الثاني، إلى جانب أسماء أخرى، من بينها رفيق بوبكر، ويسار المغاري، وفاتي جمالي، وكريمة غيث.