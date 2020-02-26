اعتقال المشتبه في سرقته بيت الحقوقية خديجة الرياضي

علم “اليوم 24” من مصدر مطلع، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، أوقفت أول أمس الاثنين، مواطنا من جنسية إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، يقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة بالكسر، استهدف منزل خديجة الرياضي، بتاريخ 29 يناير الماضي بالرباط.
وضبط المشتبه فيه، متلبسا بمحاولة ارتكاب سرقة بالكسر بشقة بحي المحيط، حيث تبين أنه نفسه المشتبه فيه الرئيسي، في ارتكاب سرقة منزل خديجة الرياضي، الكائن بشارع الحسن الثاني، والذي ظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة، الموجة بالقرب من مكان ارتكابه للسرقة الأولى.
وتم وضع المشتبه فيه، تحت تدبير الحراسة النظرية، في وقت لازالت الأبحاث متواصلة لتحديد مسار تصريف المسروقات التي تم الاستيلاء عليها من منزل خديجة الرياضي.
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