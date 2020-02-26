بيتيس” الإسباني يكشف” لفالنسيا شروطه مقابل انتقال مدافع “الأسود”

يواصل مسؤولو فريق فالنسيا الإسباني مساعيهم الرامية إلى التعاقد مع مدافع المنتخب الوطني وريال بيتيس زهير فضال، وذلك بهدف تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب مسؤولو فالنسيا في ضم الدولي المغربي فضال لتعويض الغياب لفترة لطويلة للمدافع الأرجنتيني إزيكييل غاراي، الذي تعرض لإصابة بليغة بداية الشهر الجاري.

وكشفت صحيفة “ماركا”، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن فريق فالنسيا استهل خطوة المفاوضات بمحادثات مع محيط اللاعب، ومكالمة هاتفية مع إدارة فريق بيتيس، التي رحبت بالفكرة.

وشدد المصدر ذاته على كون فريق بيتيس اشترط عدم إتمام الصفقة حتى إنتهاء مباراة السبت المقبل بملعب ميستايا، مبرزا في السياق ذاته أن مسؤولي فريق فضال اشترطوا فتح باب المفاوضات يوم الأحد بعد مباراة السبت.

وأوضح المصدر ذاته أن مسؤولي بيتيس لا يفضلون خيار الإعارة حتى نهاية الموسم، وإنما يراهنون على عقد إعارة يتضمن بندا إلزاميا يفرض شراء العقد.