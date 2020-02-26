أدريانو ينفي الشائعات ويؤكد ”مرحبا أنا على قيد الحياة”

وليد لباب_صحافي متدرب
نفى لاعب إنتر ميلان، والمنتخب البرازيلي السابق أدريانو، الشائعات التي انتشرت حول وفاته، وهو يمارس بعض الأعمال الإجرامية رفقة عصابات ” الفاڤيلا”.
وكذب النجم البرازيلي كل هذا، من خلال بعض الصور التي نشرها وكتب عليها ”مرحبا أنا هنا على قيد الحياة”.
يذكر أن صاحب 38سنة، قاد الإنتر للفوز بـ4 بطولات للكالشيو، وقاد منتخب “السامبا” للفوز بالكوبا أمريكا وكأس القارات.
غير أن حياة اللاعب ستنقلب بعد وفاة والده، ليدخل بعد ذلك في أزمة نفسية حادة، جعلت واحدا من أفضل النجوم البرازيلية ينهي مسيرته بطريقة دراماتيكية.
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